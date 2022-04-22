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Зеленський: територія, на якій Росії варто б попіклуватися про права російськомовних, – це сама Росія

Глава української держави відповів на міф російської пропаганди про утиски російськомовних.

Зеленський: територія, на якій Росії варто б попіклуватися про права російськомовних, – це сама Росія
Фото: Скріншот відео

Місцем де дійсно принижуються права російськомовного населення є територія Росії.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів у щоденному відеозверненні.

При цьому він згадав про те, що з посиланням на російських військових була поширена новина, що начебто їхнім завданням зараз є встановлення контролю над півднем України та вихід до кордону Молдови. І нібито там, у Молдові, порушуються права російськомовних. 

"Хоча, якщо бути чесним, то територія, на якій Росії варто б попіклуватися про права російськомовних, – це сама Росія. Де немає свободи слова, немає свободи вибору. Просто не існує права на іншу думку. Де процвітає бідність і де людське життя нічого не варте. Аж настільки, що вони їдуть до нас, їдуть на війну, щоб вкрасти собі хоч щось, що нагадує нормальне життя", - сказав він.

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