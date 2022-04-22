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На Донецькому та Луганському напрямах за добу відбито 8 атак окупантів

Українські захисники знищили 9 танків, 3 артилерійські системи, та купу броньованої техніки.

На Донецькому та Луганському напрямах за добу відбито 8 атак окупантів
Фото: Facebook/Операція об'єднаних сил

Упродовж поточної доби, 22 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 8 атак ворога. Наші воїни завдали значних втрат російським окупантам.

Про це повідомляє пресцентр ОС на своїй сторінці в Фейсбук.

Українські захисники знищили 9 танків, 3 артилерійські системи, 18 одиниць броньованої техніки, одну бойову броньовану машину, 13 одиниць автомобільної техніки і один паливозаправник.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Нагадаємо, Росія продовжує авіаудари по Маріуполю. На Запорізькому напрямку напрямку ворог безуспішно штурмував район Зеленого Поля. 

В Міністерстві оборони сьогодні повідомили, що Росія наступає у Східній операційній зоні. Метою є встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями і утримання сухопутного коридору з Кримом.

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