На супутникових знімках розмір масового поховання у селищі Виноградне становить 45 на 25 метрів.

На околиці Маріуполя виявили ще одну величезну братську могилу – у селищі Виноградне.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

На супутникових знімках Planet від 20 квітня розмір масового поховання становить 45 на 25 метрів.

Тут може бути захоронено не менше 1000 вбитих рашистами маріупольців.

“Таких поховань ми будемо бачити все більше. На жаль. Їх територія буде розширюватися. Тому що рахунок вбитих йде на десятки тисяч. Це найбільший геноцид в Європі від часів Голокосту”, – зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

За його словами, ще не менше 15 тисяч маріупольців похилого віку та з хронічними захворюваннями можуть померти. У заблокованому місті катастрофічна нестача питної води, продовольства та ліків.

“Окупантам байдуже на маріупольців. Тому ми молимо світ про порятунок наших людей. Місто треба врешті-решт евакуювати. Негайно”, – додав міський голова.

Нагадаємо, у селищі Мангуші могли захоронити від 3 до 9 тисяч маріупольців.

За обережними оцінками, загальна кількість вбитих російською армією в Маріуполі становить 22 тисячі осіб, каже влада оточеного міста.

Міський голова Вадим Бойченко назвав злочини росіян у місті “новим Бабиним Яром”.