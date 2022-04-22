Керівництво російських окупантів не хоче забирати поранених із поля бою, а втрати настільки великі, що командири бояться подавати реальні дані нагору.

Про це розповідають російські полонені, інформує Служба безпеки України.

“Наприклад, цього контрактника, що потрапив у полон під час відступу загарбників з-під Києва, командир просто залишив на полі бою разом із пораненим. Вояк скаржиться: “сказали, что заберут, но так и не забрали. Пацанов столько понаоставляли раненых, мертвых…”, – йдеться у повідомленні.

Він попросив матір, щоб та йшла до командування та добивалася його обміну. Жінка відповіла – замполітом знає, що її син разом із 3-4 іншими контрактниками у полоні, але інформацію про це “на гору” не подає.

“В министерстве обороны в списках тебя нет”, – скаржиться жінка.

“І це масова ситуація, бо, розшукуючи сина, вже спілкувалася з багатьма матерями. Полонений радіє, що залишився живим, хоча попереду в нього – перевірка на причетність до масових звірств, які загарбники скоїли поблизу столиці”, – зазначили у СБУ.

Нагадаємо, від початку війни в Україні загинули щонайменше 21,2 тис. окупантів.