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Завтра змінюється час комендантської години на Вінниччині

Вірян просять відповідально поставитися до вимог воєнного стану під час відзначення Великодня у неділю.

Завтра змінюється час комендантської години на Вінниччині
Ракетний обстріл аеродрому на Вінничині
Фото: НПУ

Від суботи, 23 квітня змінюється час комендантської години на Вінниччині.

Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Cергій Борзов.

Комендантська година триватиме з 23:00 до 05:00. 

“Прошу вірян відповідально поставитися до вимог воєнного стану під час відзначення Великодня у неділю, 24 квітня”, – зазначив він.

Борзов також закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, на Великдень у Черкаській області скасують комендантську годину.

На Чернігівщині з 19 квітня комендантська година триває з 21:00 по 5:00.

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