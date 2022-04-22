Завтра змінюється час комендантської години на Вінниччині

Від суботи, 23 квітня змінюється час комендантської години на Вінниччині.
Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Cергій Борзов.
Комендантська година триватиме з 23:00 до 05:00.
“Прошу вірян відповідально поставитися до вимог воєнного стану під час відзначення Великодня у неділю, 24 квітня”, – зазначив він.
Борзов також закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, на Великдень у Черкаській області скасують комендантську годину.
На Чернігівщині з 19 квітня комендантська година триває з 21:00 по 5:00.