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Окупанти перебили високовольтну лінію і повністю знеструмили Сєвєродонецьк, - Гайдай

"Роботу наших електриків вже надцятий раз звели нанівець".

Окупанти перебили високовольтну лінію і повністю знеструмили Сєвєродонецьк, - Гайдай
Сергей Гайдай
Фото: Сергій Гайдай

Російські окупанти пошкодили високовольтну лінію і цим повністю знеструмили Сєвєродонецьк.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Роботу наших електриків вже надцятий раз звели нанівець. Рашисти перебили високовольтну лінію. Мобільний зв’язок теж тепер кульгає", - зазначив Гайдай.

Він наголосив, що про ремонти "більше повідомляти не будемо".

"Аби орки не полювали на відремонтовані об‘єкти життєзабезпечення", - пояснив очільник Луганщини.

Нагадаємо, за інформацією Сергія Гайдая, у Попасній та Рубіжному світло, газ та водопостачання вже не відновити до кінця війни.

Нещодавно російські хакери з угруповання Sandworm, що складається з офіцерів ГРУ, проникли в мережі "Вінницяобленерго". Вони намагалися повторити свою ж успішну атаку 2016 року, коли світло зникло на півночі Києва. Цього разу українським фахівцям вдалося запобігти відключенню електроенергії.

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