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У Попасній та Рубіжному світло, газ та водопостачання вже не відновити до кінця війни

Аварійні бригади працюють в Лисичанську, Сєвєродонецьку та Новодружеську.

У Попасній та Рубіжному світло, газ та водопостачання вже не відновити до кінця війни

У Попасній, Рубіжному та частині сіл Гірської громади на Луганщині майже знищено інфраструктуру – світло, газ та водопостачання вже не відновити.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Лагодити пошкодження можна лише після завершення бойових дій.

“Підрахувати інфраструктурні збитки в містах та селах, де стоїть техніка ворожої армії, зараз неможливо. Росіяни знищують підстанції і насосні станції, захоплюють населені пункти, а потім не можуть там нічого відремонтувати. “Руський мир” позбавляє місцевих жителів газу, води і світла – вони живуть ці півтора місяці, як більшість росіян все життя. Так, вчора ворог пошкодив високовольтну лінію напругою 300 кВ. Аварія досить серйозна – світло зникло у понад 200 населених пунктах, тимчасово окупованих”, – йдеться у повідомленні.

У низці населених пунктах аварійні бригади проводять ремонт: працюють в Лисичанську, Сєвєродонецьку та Новодружеську, де вночі перебили газогін.

Обстріли Новодружеська
Фото: Сергій Гайдай
Обстріли Новодружеська

“Повертають світло в домівки інших міст і сел. За добу кількість знеструмлень вони скоротили майже на 4 тисячі абонентів. Це означає, що саме стільки сімей знов із електроенергією”, – сказав Гайдай.

Без газопостачання залишаються 38 населених пунктів (109 173 абоненти) – 30 повністю та вісім частково.

Знеструмлені 34 населених пункти – 21 повністю та 13 частково. 104 343 споживачі перебувають без електроенергії.

Водопостачання відсутнє в Рубіжному, Попасній, частково в Сєвєродонецьку та Лисичанську.

Без централізованої подачі води також населені пункти, постачальником яких є КП “Попаснянський районний водоканал”.

Нагадаємо, вчора на Луганщині було зруйновано ще дев’ять будинків, зайнялася вугільна лава, перебито газопровід.

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