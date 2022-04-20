Голова Європейської ради Шарль Мішель прибув сьогодні з візитом до Києва.
Про це він написав у Твіттері.
“У Києві сьогодні. У самому серці вільної та демократичної Європи”, – написав Мішель.
In Kyiv today.— Charles Michel (@eucopresident) April 20, 2022
In the heart of a free and democratic Europe. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/7DxTeoxtMc
Нагадаємо, вчора президент США Джо Байден та інші світові лідери «підтвердили» свою рішучість надавати Україні безпекову, економічну та гуманітарну допомогу.
Раніше Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз має запровадити додаткові санкції проти Росії у відповідь на ракетний удар по мирному населенню на залізничному вокзалі Краматорська.