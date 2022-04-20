​"Угорський народ не може платити за цю війну", – Сіярто про санкції ЄС проти російських нафти та газу
​"Угорський народ не може платити за цю війну", – Сіярто про санкції ЄС проти російських нафти та газу
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
У центрі Києва знайшли розтяжку з гранатою
У центрі Києва знайшли розтяжку з гранатою
18 квітня Збройні сили знищили сім повітряних цілей, зокрема, Су-30
18 квітня Збройні сили знищили сім повітряних цілей, зокрема, Су-30
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
На Луганщині нацгвардієць збив ворожий безпілотник з автомата Калашникова
На Луганщині нацгвардієць збив ворожий безпілотник з автомата Калашникова
Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ
Війська РФ обстріляли "Градами" район Кривого Рогу
Війська РФ обстріляли "Градами" район Кривого Рогу
«Азов» показав фото дітей у бункері «Азовсталі» і просить світ організувати їх евакуацію
«Азов» показав фото дітей у бункері «Азовсталі» і просить світ організувати їх евакуацію
ГоловнаСуспільствоВійна

Голова Європейської ради приїхав з візитом до Києва

"У самому серці вільної та демократичної Європи”, написав він у Твіттері.

Голова Європейської ради Шарль Мішель прибув сьогодні з візитом до Києва.

Про це він написав у Твіттері.

“У Києві сьогодні. У самому серці вільної та демократичної Європи”, – написав Мішель.

Нагадаємо, вчора президент США Джо Байден та інші світові лідери «підтвердили» свою рішучість надавати Україні безпекову, економічну та гуманітарну допомогу.

Раніше Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз має запровадити додаткові санкції проти Росії у відповідь на ракетний удар по мирному населенню на залізничному вокзалі Краматорська.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також