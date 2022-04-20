"У самому серці вільної та демократичної Європи”, написав він у Твіттері.

Голова Європейської ради Шарль Мішель прибув сьогодні з візитом до Києва.

Про це він написав у Твіттері.

“У Києві сьогодні. У самому серці вільної та демократичної Європи”, – написав Мішель.

In Kyiv today.



In the heart of a free and democratic Europe. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/7DxTeoxtMc — Charles Michel (@eucopresident) April 20, 2022

Нагадаємо, вчора президент США Джо Байден та інші світові лідери «підтвердили» свою рішучість надавати Україні безпекову, економічну та гуманітарну допомогу.

Раніше Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз має запровадити додаткові санкції проти Росії у відповідь на ракетний удар по мирному населенню на залізничному вокзалі Краматорська.