Світові лідери обговорили протидію російській агресії та майбутні санкції

Очільники США, ЄС, Канади та Японії також обговорили свої «відповідні дипломатичні зобов'язання» і зусилля щодо запровадження «серйозних економічних санкцій».

Президент США Джо Байден та інші світові лідери «підтвердили» свою рішучість надавати Україні безпекову, економічну та гуманітарну допомогу.

Про це за підсумками відеоконференції лідерів США, ЄС Канади та Японії заявила речниця Білого Дому Джен Псакі.

Очільники країн також обговорили свої «відповідні дипломатичні зобов'язання» і зусилля щодо запровадження «серйозних економічних санкцій».

Офіс прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі також наголосив на зусиллях, спрямованих на диверсифікацію постачання енергоносіїв та відмову від купівлі російських нафти і газу.

Серед учасників розмови були президент США Джозеф Байден, прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоханніс і генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За підсумками зустрічі президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україна повинна отримати максимальну підтримку, щоб не допустити перемогу Росії у війні.

У свою чергу канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Путіна негайно припинити обстріли і вивести війська з території.