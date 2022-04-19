Дуда: не можна допустити, щоб Росія перемогла у війні з Україною

Україна повинна отримати максимальну підтримку, щоб не допустити перемогу Росії у війні. Про це заявив глава польської держави Анджей Дуда після наради в режимі відеоконференції президентів США, Франції, Німеччини, Великої Британії, Канади, Італії, Польщі та Румунії, передає Укрінформ.

За його словами, на сьогодні всі є свідками відновлення наступу російських військ в Україні, на яке вже очікували та про яке знали розвідки країн НАТО.

"Оцінка цієї ситуації серед учасників сьогоднішньої зустрічі на чолі з президентом Джо Байденом є абсолютно однозначною: всі прекрасно розуміють, що Україна потребує підтримки, Україна цю підтримку в міру можливостей від окремих країн отримує”, - наголосив Дуда, зазначивши, що учасники наради задекларували подальшу гуманітарну і матеріальну допомогу Україні.

Польський президент зазначив, що лідери країн також обговорили санкційну політику. Він висловив сподівання, що сторони дійдуть згоди щодо розширення санкцій проти РФ. Зокрема, усе більше очільників держав схиляються до думки, що санкції повинні стосуватися нафти і газу, аби Російська Федерація не отримувала коштів для фінансування війни.

Дуда зауважив, що під час заходу усі лідери наголосили на необхідності покарання Російської Федерації за воєнні злочини в Україні: “Це питання повинно стосуватися не лише політичного керівництва – Володимира Путіна та його оточення й генералітету - а також офіцерів та солдат. Має бути усвідомлення, що злочини розслідуватимуться, прокурори вже працюють над цим, документація збирається”, - уточнив він.

Глава Польщі повідомив, що серед лідерів країн прозвучала також чітка декларація: не можна допустити, щоб Росія перемогла у цій війні. “Якщо Росія переможе, то вона атакуватиме далі, вона не зупиниться на тому, що здобула в Україні”, - підкреслив польський президент.

Нагажаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц після відеоконференції з главами держав і урядів міжнародних партнерів, а також керівниками НАТО і ЄС закликав Путіна негайно припинити обстріли і вивести війська з території.