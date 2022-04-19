Розвідка оприлюднила дані трьох військових, що належать до найвищого командного складу армії РФ
Розвідка оприлюднила дані трьох військових, що належать до найвищого командного складу армії РФ
"Чорнобаївка-16. Низька хмарність та щільний дощ не завадили", – Арестович
"Чорнобаївка-16. Низька хмарність та щільний дощ не завадили", – Арестович
На Чернігівщині чоловік, незважаючи на оточення, самотужки відбив напад окупантів і врятував селище
На Чернігівщині чоловік, незважаючи на оточення, самотужки відбив напад окупантів і врятував селище
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Близько 200 поранених моряків крейсера "Москва" знаходяться у госпіталі, де ще 300 - невідомо, - російські розслідувачі
Близько 200 поранених моряків крейсера "Москва" знаходяться у госпіталі, де ще 300 - невідомо, - російські розслідувачі
Львів сьогодні обстріляли, попередньо, з Каспійського регіону, – Козицький
Львів сьогодні обстріляли, попередньо, з Каспійського регіону, – Козицький
У Львові пролунала серія вибухів, ракети влучили поруч із залізничними об'єктами (ОНОВЛЕНО)
У Львові пролунала серія вибухів, ракети влучили поруч із залізничними об'єктами (ОНОВЛЕНО)
Унаслідок удару по Львову сім людей загинули, одинадцять зазнали поранень (оновлено)
Унаслідок удару по Львову сім людей загинули, одинадцять зазнали поранень (оновлено)
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ГоловнаСуспільствоВійна

Залужний обговорив ситуацію в Україні з головою генштабу США і пообіцяв поділитися досвідом

"Запевнив, що ми обовʼязково збережемо весь досвід цієї важкої війни і поділимося ним із партнерами, щоб світове зло було покаране".

Залужний обговорив ситуацію в Україні з головою генштабу США і пообіцяв поділитися досвідом
Валерій Залужний
Фото: Вікіпедія

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це Залужний повідомив у фейсбуці.

"Поспілкувався зі своїм американським колегою - Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Поділився інформацією про складну обстановку на сході та півдні України, де тривають важкі бої", - написав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ вкотре наголосив, що Україна потребує невідкладної допомоги та подякував за вже надану.

"Запевнив, що ми обовʼязково збережемо весь досвід цієї важкої війни і поділимося ним із партнерами, щоб світове зло було покаране", - додав Залужний.

Нагадаємо, раніше Пентагон розкрив вміст нового пакету військової допомоги Україні на 800 млн доларів, про який   повідомив президент США Джо Байден.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також