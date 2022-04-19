Залужний обговорив ситуацію в Україні з головою генштабу США і пообіцяв поділитися досвідом

"Запевнив, що ми обовʼязково збережемо весь досвід цієї важкої війни і поділимося ним із партнерами, щоб світове зло було покаране".

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це Залужний повідомив у фейсбуці.

"Поспілкувався зі своїм американським колегою - Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Поділився інформацією про складну обстановку на сході та півдні України, де тривають важкі бої", - написав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ вкотре наголосив, що Україна потребує невідкладної допомоги та подякував за вже надану.

"Запевнив, що ми обовʼязково збережемо весь досвід цієї важкої війни і поділимося ним із партнерами, щоб світове зло було покаране", - додав Залужний.

Нагадаємо, раніше Пентагон розкрив вміст нового пакету військової допомоги Україні на 800 млн доларів, про який повідомив президент США Джо Байден.