​США незабаром почнуть тренування українських військових з гаубицями

Навчання з гаубицями відбуватимуться за межами України.

Військові США найближчими днями розраховують розпочати навчання українських військових поводженню з гаубичною артилерією.

Про це повідомило Reuters з посиланням на представника Міністерства оборони США, передає "Європейська правда".

Чиновник на умовах анонімності повідомив, що навчання з гаубицями відбуватимуться за межами України.

США планують навчити українських інструкторів тому, як використати деякі з нових озброєнь, таких як гаубиці та радари, а потім українські інструктори навчатимуть своїх колег в межах України.

Раніше американські інструктори навчали українські збройні сили працювати з безпілотниками Switchblade.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американські військові, які перебувають на східному фланзі НАТО, готові навчати ЗСУ роботи з новим озброєнням. З яким саме озброєнням, не уточнювалося.

Також США та Україна ведуть інтенсивні консультації щодо нового пакету військової допомоги, який буде враховувати специфіку ведення бойових дій на сході та півдні України.

Зазначимо, що представники Пентагону на умовах анонімності повідомили The New York Times, що обговорюють з виробниками озброєння п’ять напрямків можливих постачань: протиповітряна оборона, берегова оборона (протикорабельні ракети), засоби для знищення ворожої піхоти, зокрема міни Claymore, обладнання для розмінування та засоби контрбатарейної боротьби.