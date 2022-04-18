​Пропозиція Італії зменшити газову залежність від Росії, здобуває консенсус серед європейських країн, – Драгі

Зараз Італія отримує близько 40% газу з Росії.

Європа може зменшити енергетичну залежність від Росії швидше, ніж передбачалося раніше.

Про це заявив прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі в інтерв'ю Corriere della Sera.

«Диверсифікація можлива і здійсненна відносно швидко, коротше, ніж ми уявляли лише місяць тому, – сказав прем’єр-міністр Італії після досягнення угоди про збільшення імпорту газу з Алжиру. – У нас є газ у сховищах і буде новий газ від інших постачальників».

Він додав, що заходи з економії помірними: «Ми говоримо про зниження температури опалення на 1-2 градуси та подібні зміни для кондиціонерів».

Прем’єр зазначив, що пропозиція Італії обмежити ціни на природний газ, що використовується для виробництва електроенергії, щоб зменшити залежність від Росії, «здобуває консенсус серед інших європейських країн».

«Європа продовжує фінансувати Росію, купуючи нафту й газ, серед іншого, за ціною, яка не має відношення до історичних цінностей і собівартості видобутку», – сказав він.

Зараз Італія отримує близько 40% газу з Росії, і країна шукає альтернативні джерела після того, як російські війська вторглись в Україну.

Нагадаємо, Маріо Драгі також заявив, що вести телефонні розмови про війну з Володимиром Путіним марно, оскільки вони не призводять до жодного результату.

17 квітня Італія, Румунія, Бельгія та Литва закрили порти для російських кораблів.