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В МЗС відкинули звинувачення президента Сербії у "мінуванні" Україною сербських літаків

Та висловили розчарування, що країна досі не приєдналася до санкцій проти Росії.

В МЗС відкинули звинувачення президента Сербії у "мінуванні" Україною сербських літаків
речник МЗС України Олег Ніколенко
Фото: Пресслужба МЗСУ

Міністерство закордонних справ України категорично відкинуло звинувачення президента Сербії Александра Вучича, який заявив, що за повідомленнями про мінування сербських літаків, які літають до Росії, стоять Україна та неназвана ним країна Євросоюзу.

"Категорично відкидаємо безпідставні звинувачення президента Сербії. Його заяви про нібито причетність України до повідомлень про мінування літаків сербських авіакомпаній, які здійснюють польоти до РФ, не відповідають дійсності", - заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

Також в міністерстві висловили розчарування, що Сербія досі не приєдналася до санкцій ЄС, накладених проти Росії за її нічим не спровоковану війну проти України.

"Щодня Росія завдає ракетно-бомбових ударів по українських містах, вбиває мирних жителів, руйнує цивільну інфраструктуру. Жорсткі санкції та єдність демократичного світу здатні зупинити цю війну. Закликаємо Белград стати на сторону правди і повною мірою долучитися до підтримки України та відстоювання цінностей, на яких заснована об‘єднана демократична Європа", - сказав Ніколенко.

Нагадаємо, раніше Александр Вуйяич заявив, що його країна продовжить польоти до Росії попри повідомлення про "мінування" літаків. Сербія не є членом ЄС і відмовилася вводити санкції проти Росії через війну в Україні

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