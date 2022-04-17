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​Виробництво російських ЗРК на паузі, а працівників заводів відправляють у відпустку або на війну, - розвідка

Виробничі потужності Ульяновського механічного заводу фактично зупинені.

​Виробництво російських ЗРК на паузі, а працівників заводів відправляють у відпустку або на війну, - розвідка
Російський ЗРК Тор М1
Фото: Міністерство оборони України

Виробництво російських зенітно-ракетних комплексів поставлено на паузу, оскільки працівників заводів відправляють у відпустку або на війну в Україну.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

Так, виробничі потужності Ульяновського механічного заводу фактично зупинені. УМЗ - виробник радіолокаційних систем і засобів протиповітряної оборони ближньої і середньої дальності для сухопутних військ ЗС РФ (ЗРК "Бук", ЗРК "Куб", ЗГРК "Тунгуска").

Зазначається, що для виробництва ЗРК необхідне використання великої кількості комплектуючих та електронних компонентів. Донедавна основним постачальником російського ВПК була Німеччина. Але із початком вторгнення РФ в Україну співпрацю було припинено.

Зі слів співробітників, продовжувати виробництво власними силами завод не в змозі, оскільки в технологічному процесі не використовується "практично нічого російського".

Керівництво заводу шукає можливості оминути санкції та налагодити постачання через треті країни, зокрема Казахстан. Але такі схеми призводять до значного подорожчання комплектуючих, оскільки необхідно платити за послуги посередникам. Також це не передбачено бюджетом, а збільшити його немає можливості.

"Працівникам надають вибір: йти у неоплачувану відпустку або підписувати контракт зі збройними силами для участі у війні в Україні. Рекомендована посада – «оператор-навідник» ЗРК «Бук». Пропонована зарплатня – 50 000 рублів на місяць", - зазначили в ГУР Міноборони.

Нагадаємо, ще в січні партія Путіна "Єдина Росія" пропонувала офіційно постачати зброю терористам на окуповані території Донбасу.

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