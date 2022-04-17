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В РФ можливі перебої в роботі пекарень через санкції ЄС - ЗМІ

У великих виробників запасів комплектуючих вистачить лише на кілька місяців.

В РФ можливі перебої в роботі пекарень через санкції ЄС - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

У Росії брак комплектуючих для пекарень, бо більшість працює на обладнанні з Європи. Таких пекарень у РФ налічується до 80-90% у великих містах і до 50-70% у регіонах. Про це інформує "Суспільне" з посиланням на російське видання “Коммерсант”. Там нагадують, що ввезення відповідного обладнання до РФ заборонене п'ятим пакетом санкцій ЄС.

У великих виробників запасів комплектуючих вистачить на кілька місяців. "За прогнозами експертів, зрештою комплектуючі таки потраплять до РФ за рахунок паралельного імпорту. Це призведе до зростання собівартості готової продукції. Учасники ринку вже почали шукати альтернативних постачальників у Китаї та Туреччині, пише видання", - пишен видання. 

Практично вся ресторанна галузь в РФ користується європейським обладнанням для випічки хлібобулочних виробів. Вільну нішу, як пише російське ЗМІ, можуть зайняти виробники з Азійсько-Тихоокеанського регіону. Щоправда, на час переходу на нових постачальників можуть виникнути перебої на виробництві протягом кількох місяців.

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