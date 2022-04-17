Латвія передала Міжнародному кримінальному суду 100 тисяч євро для розслідування воєнних злочинів Росії в Україні

Латвія передала 100 тисяч євро внеску Міжнародному кримінальному суду для підтримки розслідування ним воєнних злочинів Росії в Україні. Про це повідомляє Delfi. Відповідну пропозицію висунув віцепрем’єр - міністр юстиції Латвії Яніс Борданс.

Він закликав інші країни підтримати заклик МКС до сплати добровільних внесків держав-членів та розміщення національних експертів для якнайшвидшого покарання воєнних злочинців та припинення російської агресії на території України.

Міжнародний кримінальний розслідує та, за потреби, судить обвинувачених у найтяжчих злочинах: геноциду, воєнних злочинів, злочинів проти людства. 28 лютого прокурор МКС Карім Хан ініціював розслідування щодо вторгнення РФ в Україну.

Раніше, у березні, МКС за зверненням 42 країн оголосив про початок розслідування воєнних злочинів Росії в Україні. Київ вимагатиме у міжнародних судах максимально жорсткого покарання для російських військовослужбовців, причетних до воєнних злочинів, аж до довічного ув’язнення.