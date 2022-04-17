Журналісти показали відео з району Ілліча у Маріуполі, який РФ "повністю звільнила від українських націоналістів"
Журналісти показали відео з району Ілліча у Маріуполі, який РФ "повністю звільнила від українських націоналістів"
Розслідувачі знайшли точні координати затоплення крейсера "Москва"
Розслідувачі знайшли точні координати затоплення крейсера "Москва"
Ворог намагатиметься вийти на адміністративні межі Херсонщини, - ОК "Південь"
Ворог намагатиметься вийти на адміністративні межі Херсонщини, - ОК "Південь"
Росія вночі знову обстріляла Київ та околиці міста
Росія вночі знову обстріляла Київ та околиці міста
Війська РФ обстріляли Олександрію в Кіровоградській області
Війська РФ обстріляли Олександрію в Кіровоградській області
Депутати ОПЗЖ причетні до зриву евакуації з Маріуполя, - міськрада
Депутати ОПЗЖ причетні до зриву евакуації з Маріуполя, - міськрада
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
Знищення наших військових у Маріуполі поставить крапку на переговорах з РФ, - Зеленський
Знищення наших військових у Маріуполі поставить крапку на переговорах з РФ, - Зеленський
Після спілкування з ФСБ зник "полковник ДНР" Басурін, який проговорився про плани РФ застосувати хімічну зброю
Після спілкування з ФСБ зник "полковник ДНР" Басурін, який проговорився про плани РФ застосувати хімічну зброю
ГоловнаСвіт

Латвія передала Міжнародному кримінальному суду 100 тисяч євро для розслідування воєнних злочинів Росії в Україні

Рига закликала інші держави сплатити внески задля швидшого розслідування злочинів РФ. 

Латвія передала Міжнародному кримінальному суду 100 тисяч євро для розслідування воєнних злочинів Росії в Україні
Фото: diskiem.lv

Латвія передала 100 тисяч євро внеску Міжнародному кримінальному суду для підтримки розслідування ним воєнних злочинів Росії в Україні. Про це повідомляє Delfi. Відповідну пропозицію висунув віцепрем’єр - міністр юстиції Латвії Яніс Борданс. 

Він закликав інші країни підтримати заклик МКС до сплати добровільних внесків держав-членів та розміщення національних експертів для якнайшвидшого покарання воєнних злочинців та припинення російської агресії на території України.

Міжнародний кримінальний розслідує та, за потреби, судить обвинувачених у найтяжчих злочинах: геноциду, воєнних злочинів, злочинів проти людства. 28 лютого прокурор МКС Карім Хан ініціював розслідування щодо вторгнення РФ в Україну.

Раніше, у березні, МКС за зверненням 42 країн оголосив про початок розслідування воєнних злочинів Росії в Україні. Київ вимагатиме у міжнародних судах максимально жорсткого покарання для російських військовослужбовців, причетних до воєнних злочинів, аж до довічного ув’язнення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також