Після спілкування з ФСБ зник "полковник ДНР" Басурін, який проговорився про плани РФ застосувати хімічну зброю

Окупанти репресують командирів, які "не виправдали очікувань" у війні з Україною

Тривають репресії щодо командирів російської армії, які "не виправдали високої довіри" керівництва РФ та фактично провалюють завдання в Україні. До "чорного списку" зокрема потрапив "заступник командувача" корпусу "міноборони ДНР" Едуард Басурін.

Українська розвідка встановила, що після спілкування зі співробітниками ФСБ Басуріна вивезли в невідомому напрямку. Розправу над ним пов’язують з необережною заявою, яка розкрила плани РФ застосувати хімічну зброю проти українських оборонців Маріуполя.

Окрім цього, раніше було взято під арешт цивільними особами (ймовірно співробітниками ФСБ) і вивезено в невідомому напрямку двох командирів батальйонів 3-ї окремої мотострілецької бригади окупаційних військ.

Це сталося після того, як з’ясувалося, що до початку війни, згідно з доповідями командирів, бригада була на 100% укомплектована особовим складом. Однак після початку бойових дій з’ясувалось, що реальна наявність військовослужбовців склала близько 55% штатного розпису.

"Подальша доля вже колишніх командирів – невідома", – зазначають у ГУР Міноборони України.