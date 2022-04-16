"Помилились чорти маршрутом": 10-та гірсько-штурмова бригада показала знищену техніку окупантів
"Помилились чорти маршрутом": 10-та гірсько-штурмова бригада показала знищену техніку окупантів
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
РФ уперше нанесла по Маріуполю бомбові удари дальніми бомбардувальниками Ту-22Н3, – Мотузяник
РФ уперше нанесла по Маріуполю бомбові удари дальніми бомбардувальниками Ту-22Н3, – Мотузяник
Сьогодні Росія завдала трьох ракетних ударів по Київській області
Сьогодні Росія завдала трьох ракетних ударів по Київській області
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
Росія вночі знову обстріляла Київ та околиці міста
Росія вночі знову обстріляла Київ та околиці міста
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь
Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь
ГоловнаСвіт

Після спілкування з ФСБ зник "полковник ДНР" Басурін, який проговорився про плани РФ застосувати хімічну зброю

Окупанти репресують командирів, які "не виправдали очікувань" у війні з Україною

Після спілкування з ФСБ зник "полковник ДНР" Басурін, який проговорився про плани РФ застосувати хімічну зброю
Эдуард Басурин
Фото: warfiles.ru

Тривають репресії щодо командирів російської армії, які "не виправдали високої довіри" керівництва РФ та фактично провалюють завдання в Україні. До "чорного списку" зокрема потрапив "заступник командувача" корпусу "міноборони ДНР" Едуард Басурін. 

Українська розвідка встановила, що після спілкування зі співробітниками ФСБ Басуріна вивезли в невідомому напрямку. Розправу над ним пов’язують з необережною заявою, яка розкрила плани РФ застосувати хімічну зброю проти українських оборонців Маріуполя.

Окрім цього, раніше було взято під арешт цивільними особами (ймовірно співробітниками ФСБ) і вивезено в невідомому напрямку двох командирів батальйонів 3-ї окремої мотострілецької бригади окупаційних військ.

Це сталося після того, як з’ясувалося, що до початку війни, згідно з доповідями командирів, бригада  була на 100% укомплектована особовим складом. Однак після початку бойових дій з’ясувалось, що реальна наявність військовослужбовців склала близько 55% штатного розпису.

"Подальша доля вже колишніх командирів – невідома", – зазначають у ГУР Міноборони України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Читайте також