"Помилились чорти маршрутом": 10-та гірсько-штурмова бригада показала знищену техніку окупантів
"Помилились чорти маршрутом": 10-та гірсько-штурмова бригада показала знищену техніку окупантів
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
РФ уперше нанесла по Маріуполю бомбові удари дальніми бомбардувальниками Ту-22Н3, – Мотузяник
РФ уперше нанесла по Маріуполю бомбові удари дальніми бомбардувальниками Ту-22Н3, – Мотузяник
Сьогодні Росія завдала трьох ракетних ударів по Київській області
Сьогодні Росія завдала трьох ракетних ударів по Київській області
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
Росія вночі знову обстріляла Київ та околиці міста
Росія вночі знову обстріляла Київ та околиці міста
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь
Командир морпіхів закликав терміново деблокувати Маріуполь
ГоловнаСуспільствоВійна

Журналісти показали відео з району Ілліча у Маріуполі, який РФ "повністю звільнила від українських націоналістів"

На кадрах багато тіл загиблих.

Журналісти показали відео з району Ілліча у Маріуполі, який РФ "повністю звільнила від українських націоналістів"
Фото: скрин відео

Журналісти побували біля Металургійного комбінату імені Ілліча у Маріуполі, про взяття якого 15 квітня заявили в Міноборони РФ. Уранці цього дня в Росії повідомили, що Меткомбінат імені Ілліча "повністю звільнено від українських націоналістів".

Відео, зняте журналістами Reuters у Маріуполі 15 квітня, опублікувала Російська служба Бі-бі-сі.

"Завод перетворився на мовчазні руїни з битої сталі та бетону, що вибухнув, без жодних ознак захисників. Щонайменше пів дюжини тіл мирних жителів, серед яких жінка в рожевій куртці та білих черевиках, розкидані на прилеглих вулицях", – свідчать журналісти.

Маріуполь перебуває в повному оточенні з початку березня. Бої за місто не припиняються.

Нагадаємо, що 15 квітня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками силового блоку з приводу Маріуполя. А командир 36 окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волина закликав владу деблокувати Маріуполь якнайшвидше або військовим, або політичним шляхом.

Сьогодні президент розповів журналістам, що в Маріуполі нині є кілька кіл окупації і сили ворога в шість разів переважають кількість українських захисників. На переконання Володимира Зеленського, знищення наших військових у Маріуполі поставить крапку на переговорах з РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також