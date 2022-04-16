Журналісти побували біля Металургійного комбінату імені Ілліча у Маріуполі, про взяття якого 15 квітня заявили в Міноборони РФ. Уранці цього дня в Росії повідомили, що Меткомбінат імені Ілліча "повністю звільнено від українських націоналістів".

Відео, зняте журналістами Reuters у Маріуполі 15 квітня, опублікувала Російська служба Бі-бі-сі.

"Завод перетворився на мовчазні руїни з битої сталі та бетону, що вибухнув, без жодних ознак захисників. Щонайменше пів дюжини тіл мирних жителів, серед яких жінка в рожевій куртці та білих черевиках, розкидані на прилеглих вулицях", – свідчать журналісти.

Маріуполь перебуває в повному оточенні з початку березня. Бої за місто не припиняються.

Нагадаємо, що 15 квітня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками силового блоку з приводу Маріуполя. А командир 36 окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волина закликав владу деблокувати Маріуполь якнайшвидше або військовим, або політичним шляхом.

Сьогодні президент розповів журналістам, що в Маріуполі нині є кілька кіл окупації і сили ворога в шість разів переважають кількість українських захисників. На переконання Володимира Зеленського, знищення наших військових у Маріуполі поставить крапку на переговорах з РФ.