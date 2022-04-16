У Львові, на території меморіального комплексу Пагорб Слави, демонтували радянську символіку.

Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

З меморіалу зняли радянську зірку і знак "серп і молот". Тепер їх передадуть музею "Територія терору".

Нагадаємо, що Пагорб Слави - меморіальний комплекс, де поховані російські та радянські військові, загиблі в роки Першої та Другої світової війни.

У 1992 році Львівська обласна рада приймала рішення демонтувати радянські військові меморіали у Львові, однак це рішення пізніше було скасовано.

2 лютого 2019 року були демонтовані п'ять горельєфів на честь радянських солдатів зі стели пам'ятника і передані в музей "Територія терору", а 3 березня була знесена сама стела.

Нагадаємо, що 27 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія робить усе, щоб на території нашої країни відбулася "дерусифікація".