Зеленими коридорами Укрзалізниця евакуювала близько 300 тисяч людей

Загалом за час війни УЗ перевезла в безпечніші райони майже 4 млн українців.

За час війни Укрзалізниця безкоштовно евакуювала потягами майже 4 млн осіб. 300 тисяч із них вдалося вивезти гуманітарними коридорами.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Зокрема, із Києва потягами було евакуйовано понад 1,3 млн людей, з Харкова – майже 500 тис. громадян. Загальна кількість українців, які виїхали залізницею за кордон, – близько 500 тис. осіб.

Із заблокованих і найскладніших із безпекового погляду міст людей евакуювали гуманітарними коридорами.

"На жаль, були обстріли мирного населення, але з початку війни із Сумської, Запорізької, Київської, Харківської, Донецької та Луганської областей було евакуйовано майже 300 тисяч осіб", – зазначив Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, з 20 квітня Укрзалізниця запускає Інтерсіті+ "Київ – Перемишль", який курсуватиме щодня. Після прибуття до Перемишля пасажири з мінімальним часом очікування зможуть пересісти на потяги до Кракова, Берліна та Праги.

Як повідомляли, на суботу, 16 квітня, погоджено 9 гуманітарних коридорів для евакуації. З Маріуполя, Бердянська, Токмака та Енергодара до Запоріжжя можна буде виїхати тільки власним транспортом.