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​У Бородянці встановили модульні будинки для рятувальників і волонтерів

Раніше 18 таких конструкцій були надані Закарпатській ОВА.

​У Бородянці встановили модульні будинки для рятувальників і волонтерів
Фото: t.me/ermaka2022/273

У Бородянці Київської області встановили модульні будинки для співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та волонтерів, які розбирають завали.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"У Бородянці встановлено перші модульні будинки для проживання співробітників ДСНС і волонтерів, які розбирають завали після вигнання з міста російських окупантів. Мій заступник Кирило Тимошенко поїхав до міста", - написав він.

Також була встановлена точка для харчування.

Раніше 18 таких конструкцій були надані Закарпатській ОВА колишнім губернатором штату Нью-Йорк Джорджем Патакі під час його візиту. Але на прохання Офісу президента 15 будинків опинилися на Київщині, яка постраждала внаслідок російської агресії.

Нагадаємо, підрозділи ДСНС продовжують пошукові роботи та розбирають завали в Бородянці на Київщині. До них також долучилися 11 професійних рятувальників зі США, з Австралії та Німеччини. Ще один незабаром приїде з Польщі.

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