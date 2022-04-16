​У Бородянці встановили модульні будинки для рятувальників і волонтерів

У Бородянці Київської області встановили модульні будинки для співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та волонтерів, які розбирають завали.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"У Бородянці встановлено перші модульні будинки для проживання співробітників ДСНС і волонтерів, які розбирають завали після вигнання з міста російських окупантів. Мій заступник Кирило Тимошенко поїхав до міста", - написав він.
Також була встановлена точка для харчування.
Раніше 18 таких конструкцій були надані Закарпатській ОВА колишнім губернатором штату Нью-Йорк Джорджем Патакі під час його візиту. Але на прохання Офісу президента 15 будинків опинилися на Київщині, яка постраждала внаслідок російської агресії.
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Нагадаємо, підрозділи ДСНС продовжують пошукові роботи та розбирають завали в Бородянці на Київщині. До них також долучилися 11 професійних рятувальників зі США, з Австралії та Німеччини. Ще один незабаром приїде з Польщі.