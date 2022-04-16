У полоні окупантів наразі близько 700 українських військових

У російському полоні наразі перебуває близько 700 українських військових та більше тисячі цивільних.

Про це в ефірі телемарафону повідомила віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає Укрінформ.

«Більше тисячі цивільних в полоні у росіян, більше п'ятисот - це жінки. Ми не будемо обмінювати військових на цивільних, адже це заборонено Женевською конвенцією. Ми вимагаємо відпустити без жодних умов наших цивільних людей. Стосовно кількості полонених у нас приблизний паритет: у нас близько 700 їхніх військовополонених і у них близько 700 наших військових», - сказала Верещук.

Віцепрем'єр наголошує на тому, що росіяни повністю не дотримуються Женевської конвенції про поводження з полоненими. Росіяни обмінюють полонених вибірково і не звертають увагу на подані українською стороною списки. Попри це, Верещук закликає всіх рідних полонених набратися терпіння і сили.

Нагадаємо, що 15 квітня в районі селища Посад-Покровське (Херсонська область) провели обмін полоненими.

Також 14 квітня відбувся обмін полоненими з Росією. Україні вдалося повернути 30 осіб, серед яких 8 цивільних.