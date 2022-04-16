Постачання зброї Україні не зробить Німеччину стороною війни, - міністр юстиції

Марко Бушманн зазначив, що Україна реалізує своє законне право на самооборону.

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн зазначає, що за міжнародним правом постачання важкого озброєння Україні не означатиме вступу у війну проти Росії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

"Якщо вони (українці, - ред.) реалізують своє законне право на самооборону, підтримка їх постачанням зброї не може призвести до того, щоб стати учасником війни", - сказав Бушманн.

Міністр зазначив, що це - не лише його особиста позиція, а й позиція федерального уряду Німеччини.

Бушманн також зауважив, що Німеччина стала однією з перших країн у світі, яка систематично розслідує та захищає докази воєнних злочинів в Україні.

"Ми закликаємо всіх українських біженців звертатися до будь-якого відділу поліції, якщо вони є жертвами чи свідками воєнних злочинів", - додав він.

Німечький міністр також прокоментував звинувачення президента США Джо Байдена Росії в геноциді українців.

"Немає сумніву, що огидні та жахливі злочини здійснюються російськими солдатами в Україні", - сказав Бушманн. При цьому він додав, що для того, щоб геноцид був юридично доведений, у росіян "мав існувати намір повністю або частково знищити національну, расову, релігійну чи етнічну групу як таку".

"Але я думаю, що президент Байден хотів надіслати чітке політичне повідомлення, а не юридичне рішення в технічному сенсі", - сказав він.

Нагадаємо, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер повідомила, що уряд планує збільшити бюджет військової допомоги на 2022 рік до двох мільярдів євро, і ці кошти "значною мірою підуть на користь України". За даними ЗМІ, Україні буде надано більш як мільярд євро.

Щоб купувати зброю безпосередньо у Німеччини, потрібен дозвіл на експорт від федерального міністра економіки Роберта Хабека, а він в свою чергу також виступив за збільшення постачання зброї в Україну, зазначають німецькі журналісти.

Раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Німеччина постачатиме Україні зброю до зони воєнних дій попри те, що країна донедавна сповідувала "філософію безпеки". За словами Штайнмаєра, уряди Німеччини та Польщі тісно співпрацюють щодо кроків на підтримку України.