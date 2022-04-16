Парламент Литви пропонує зробити 9 травня днем пам'яті жертв геноциду в Україні

Зараз у цей день країна відмічає День Європи.

У Сеймі Литви зареєстрували поправку, якою пропонують зробити 9 травня не лише Днем Європи, а й Днем пам'яті жертв геноциду в Україні. Про це повідомляє Delfi.

Поправку зареєстрували 16 депутатів, які належать як до правлячих партій, так і до опозиційних. Головним ініціатором проєкту став заступник спікера парламенту Сейму Паулюс Саударгас. Серед авторів – спікер Вікторія Чміліте-Нільсен, міністр закордонних справ Лінас Антанас Лінкявічюс та міністерка юстиції Евеліна Добровольська.

"Сьогодні світ переживає геноцид в Україні, учинений путінською Росією, яка є реінкарнацією Радянського Союзу. Таким чином цей день об'єднав би трагедії, пережиті українцями тоді і зараз, тобто організований Радянським Союзом Голодомор, масові вбивства, депортації та винищення, і військові злочини, які скоюють сьогодні російські військові," - зазначається в пояснювальній записці.

Нагадаємо, Сейм Латвії вже прийняв таке рішення та оголосив 9 травня днем пам'яті загиблих на війні проти Росії українців. Цього дня у Латвії заборонені масові заходи.