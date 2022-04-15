У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
У Києві вночі було чутно потужні вибухи, – інформація від киян
14 моряків крейсера "Москва" привезли до окупованого Севастополя, - ЗМІ
14 моряків крейсера "Москва" привезли до окупованого Севастополя, - ЗМІ
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
Затонув крейсер "Москва", у який вчора влучила українська ракета, - росЗМІ
15-й удар по окупантах у Чорнобаївці скоригували через чат-бот
15-й удар по окупантах у Чорнобаївці скоригували через чат-бот
ГУР Міноборони оприлюднило секретний документ окупантів із планом захоплення Києва з лівобережної частини
ГУР Міноборони оприлюднило секретний документ окупантів із планом захоплення Києва з лівобережної частини
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
ОК "Південь" підтвердило, що уражений ЗСУ флагман Чорноморського флоту РФ затонув
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
5 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України
Генштаб показав знищення колони російської техніки на Харківщині: окупантів підірвали разом із мостом
Генштаб показав знищення колони російської техніки на Харківщині: окупантів підірвали разом із мостом
Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»
Після влучання ракет «Нептун» горить ракетний крейсер «Москва»
ГоловнаСвіт

Польща запровадила ембарго на російське вугілля

Економічна війна з Росією триває.

Польща запровадила ембарго на російське вугілля
Фото: telegraf.com.ua

Польща впровадила ембарго на російське вугілля. Також акт про спеціальні рішення, підписаний президентом Польщі Анджеєм Дудою, передбачає можливість заморожувати активи суб'єктів та осіб, які підтримують агресію Росії щодо України.

Про це вранці 15 квітня повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він наголосив, що Польща та країни Балтії є локомотивом та прикладом для інших країн ЄС у швидкості ухвалення необхідних рішень по протистоянню Росії на економічному фронті.

За словами Єрмака, відмова від купівлі російського газу країнами Балтії і заява про майбутнє скасування закупівель нафти і газу Польщею з чіткими термінами – це ті рішення, які Україна очікує від Заходу.

 

"Але, вкотре додам, що найбільш важлива швидкість. Всі мають діяти якомога швидше. Бо за кожен день, який витрачається на ухвалення рішень, українці платять надто високу ціну – життям наших громадян", – наголосив голова Офісу президента.

Нагадаємо, 7 квітня Європарламент закликав до негайного ембарго на імпорт до ЄС російських енергоносіїв.

На початку квітня Литва, Латвія та Естонія з квітня припинили імпорт російського газу. Наразі ринок обслуговується підземними запасами з Латвії. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також