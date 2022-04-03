Країни Балтії зупинили імпорт природного газу з Росії

Литва, Латвія та Естонія з квітня припинили імпорт російського газу. Відповідну заяву голови латвійського оператора газових сховищ Conexus Baltic Grid. Улдіса Барісса опублікувало національне інформаційне агентство Латвії LETA.

"Якщо все ще залишаються сумніви щодо того, чи може бути якась довіра до поставок з Росії, то поточні події чітко показують нам, що довіри більше немає", – сказав він.

За його словами, російський природний газ не надходить до Латвії, Естонії та Литви з 1 квітня. Ринок Балтії обслуговується підземними запасами з Латвії.

Президент Литви Гітанас Науседа закликає решту ЄС долучитися до відмови від газу з Росії. "Роки тому моя країна прийняла рішення, які сьогодні дозволяють нам без болю розірвати енергетичні зв'язки з агресором. Якщо ми зможемо це зробити, решта Європи також зможе це зробити!" – закликав він.

Премʼєр-міністерка Інгріда Шимоніте зазначала, що віднині і надалі Литва не буде споживати жодного кубометра токсичного російського газу.

Нагадаємо, учора про відмову від імпорту російського газу написало місцеве видання з посиланням на дані литовської газотранспортної системи. На 2 квітня імпорт російського газу до Литви через інтерконектор з Білоруссю був нульовим.

Тепер усі газові потреби Литви задовольняються завдяки імпорту через СПГ-термінал у Клайпеді. За розрахунками, надалі цього має бути достатньо.

За потреби газ можуть перекачувати також з Латвії, а з 1 травня – через інтерконектор з Польщею.

Україна закликає Захід відмовитися від споживання російських газу і нафти. Це необхідно для того, щоб держава-окупантка не мала коштів для фінансування вбивств українців у розвʼязаній нею війні.