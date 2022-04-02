Рішення про членство в НАТО краще ухвалити цієї весни, - прем'єр Фінляндії

На її думку, Фінляндія зіткнеться з наслідками, і тоді, коли вирішить вступити до Альянсу, і тоді, коли вирішить лишитися осторонь.

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що будь-яке рішення про членство країни в НАТО має бути прийняте швидко і найкраще - цієї весни.

Про це вона сказала у своїй промові перед керівництвом Соціал-демократичної партії, повідомляє "Європейська правда".

Марін сказала, що настав час Фінляндії серйозно переглянути свою позицію щодо військової лояльності. За її словами, військова агресія Росії в Україні змусила країну переглянути свою політику безпеки і визнати, що "Росія не є тим сусідом, яким ми її вважали".

Будь-яке рішення про вступ країни до НАТО має бути ухвалене "ретельно, але швидко", по суті цієї весни, заявила прем'єр-міністр. Вона сказала, що Фінляндія зіткнеться з наслідками, і тоді, якщо вирішить прагнути вступу до Альянсу, і тоді, якщо вирішить залишитися осторонь.

Прем'єр-міністр заявила, що розкриє свою особисту позицію щодо НАТО, коли найближчими тижнями розгорнуться дискусії про членство.

Нагадаємо, що 1 квітня президент Фінляндії Саулі Нійністе обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом принципи та процедури прийняття до Альянсу нових членів. Раніше Нійністе казав, що Фінляндія розглядає приєднання до НАТО як варіант посилення свого захисту в разі ризику ескалації у Європі.