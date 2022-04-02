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Уряд Італії готовий виступити гарантом нейтралітету України, – Луїджі Ді Майо

Італія працює в режимі нон-стоп, щоб покласти край цьому конфлікту, стверджує глава італійського МЗС. 

Уряд Італії готовий виступити гарантом нейтралітету України, – Луїджі Ді Майо
Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо
Фото: Скріншот відео

Італія готова виступити гарантом нейтралітету України.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, повідомляє «Європейська правда»

«Італія працює в режимі нон-стоп, щоб покласти край цьому конфлікту за допомогою санкцій і ніколи не відмовляючись від дипломатичного каналу, – сказав він. – Продовження переговорів між сторонами та гуманітарне перемир'я є пріоритетами. Ми відзначаємо прогрес, досягнутий у Туреччині після зустрічі між двома делегаціями. Уряд Італії готовий зробити свій внесок у мирний процес і виступити гарантом нейтралітету України».

Нагадаємо, Україна на переговорах у Стамбулі запропонувала, щоб країни-члени Радбезу ООН –Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль надали нашій державі гарантії безпеки, схожі на принцип колективної безпеки НАТО. Зокрема, упродовж трьох днів після нападу на Україну, країни-гаранти повинні надати військову допомогу, озброєння та створити безпольотну зону.

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив готовність Вашингтона до участі у реалізації гарантій безпеки для України. При цьому він заявив, що не бачить позитивних зрушень у переговорах Росії з Україною, але вважає добрим сигналом, якщо їх бачить Київ.

Великобританія готова стати одним із гарантів безпеки для України у разі підписання відповідного міжнародного договору. Про це під час брифінгу заявила постпред Британії в ООН Барбара Вудворд.

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