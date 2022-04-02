США надають Україні додаткову партію зброї на $300 млн

США виділять Україні додаткову партію військової допомоги на 300 млн. Про це повідомляє Ліга з посиланням на пресслужбу Пентагону.

У пакет допомоги увійдуть:

- ракетні системи з лазерним наведенням;

- тактичні безпілотники Switchblade (дрони-камікадзе);

- безпілотники Puma (дрони-розвідники);

- засоби для боротьби з безпілотниками;

– броньовані високомобільні багатоцільові колісні машини;

– нестандартні боєприпаси малого та великого калібру;

– прилади нічного бачення, тепловізійні системи та оптика;

- тактичні захищені системи зв'язку;

– нестандартні кулемети;

– комерційні послуги супутникової зйомки;

– медикаменти, польове обладнання та запасні частини.

У Пентагоні зазначили, що цей пакет військової допомоги буде виділено через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI).

На відміну від допомоги за президентською лінією, в рамках USAI Вашингтон закуповуватиме зброю у промисловців, а не братиме з запасів Пентагону. Американське оборонне відомство починає укладати контракти на постачання Україні цього обладнання.

У Пентагоні нагадали: за час президентства Джо Байдена США виділили Україні понад $2,3 млрд військової допомоги, причому $1,6 млрд з них – після початку широкомасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США ввело санкції проти 13 фізичних осіб і 21 підприємства з Росії, що входять до ланцюгів постачання російській армії.