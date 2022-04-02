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У Харківській області найгарячішою точкою лишається Ізюм, - Синєгубов

Битву за Харків ворог уже програв.

У Харківській області найгарячішою точкою лишається Ізюм, - Синєгубов
Ізюм
Фото: depo.ua

У Харківській області найгарячішою точкою лишається Ізюм, довкола якого тривають бойові дії. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

Синєгубов повідомив, що з Харкова відходу ворога нема. Російські загарбники продовжують "нелогічні хаотичні обстріли" міста, а найгарячішою точкою в області лишається Ізюм.

"Довкола Ізюму зараз ведуться бойові дії, оскільки ворог зрозумів, що битву за Харків уже програв, і тому йде в обхід Ізюма, щоб далі переправитися на Луганську та Донецьку області,” - каже Синєгубов

“В Ізюмському районі ми евакуювали ще 1500 людей, це населений пункт Барвінкове, для того, щоб уникнути можливого театру бойових дій. Наші збройні сили стоять на своїх позиціях. Якщо брати за добу, там було збито 4 ворожих літаки. І ворог несе серйозні втрати," - додав він.

Нагадаємо, напередодні російські окупаційні війська завдавали артилерійські, мінометні, танкові обстріли по Харкову – у районах Салтівки, П’ятихатки, Олексіївки, ХТЗ, Холодна Гора, Кулінічі, Велика Данилівка, Дергачі. Всього у місті 31 березня зафіксували близько 46 ударів.

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