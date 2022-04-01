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Режисер Шон Пенн закликав мільярдерів закупити озброєння для України

"Один мільярдер міг би закінчити війну в Україні".

Режисер Шон Пенн закликав мільярдерів закупити озброєння для України
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Засновник благодійної організації CORE, відомий актор і режисер Шон Пенн закликав світових мільярдерів закупити озброєння для України. Про це він написав у своєму твітер-акаунті.

"З відкритих джерел відомо, що дві ескадрильї літаків F-15 або F-16 (оснащених кращими технологіями ніж російські "МіГи" чи "Су"), користуватися якими українські пілоти можуть навчитися протягом трох тижнів, коштують приблизно 300 мільйонів доларів. Додайте ще 200 мільйонів на протиракетну оборону і вийде приблизно 500 мільйонів. Один мільярдер міг би закінчити війну в Україні", - написав Шон Пенн. 

Раніше Шон Пенн зустрівся з головою Львівської обласної військової адміністрації Максимом Козицьким і заявив, що його організація хоче налагодити партнерські відносини в Україні.

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