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Данілов про вибухи в Бєлгороді: "Вони мають розуміти, що це може бути по всій території РФ"

Секретар РНБО повідомив, що інформація, начебто це зробили ЗСУ, не відповідає дійсності.

Данілов про вибухи в Бєлгороді: "Вони мають розуміти, що це може бути по всій території РФ"
Фото: скріншот відео

Вибухи на нафтобазі в російському Бєлгороді можуть трапитися по всій території РФ, адже люди "починають дещо розуміти".

Про це Секретар РНБО Олексій Данілов заявив в прямому ефірі телеканалу "Рада".

"Протиріччя накопичуються... Суспільства, які є на території Росії, починають дещо розуміти. Наприклад, те, що відбулося в них сьогодні зранку, коли на території Бєлгородської народної республіки стався вибух на нафтобазі, вони зараз кажуть чомусь, що це зробили ми", - сказав Данілов.

Він повідомив, що звинувачення російської сторони в причетності ЗСУ до цих вибухів не відповідає дійсності. 

"Ми це не коментуємо. Вони мають розуміти, що це може бути по всій території РФ", - додав Данілов.

Секретар РНБО прокоментував слова речника президента РФ Дмитра Пєскова про вплив вибуху на переговори України та Росії.

"Ми до них не приходили. Ми не йшли до них війною. І коли на сьогоднішній день пан Пєсков, ця людина з усами, каже, що це не сприяє перемовинам... А сприяє перемовинам, коли вони вбивають наших дітей, наших жінок? Коли вони роблять ті неподобства на нашій території? Це якісь хворі люди! Я взагалі не розумію, як з ними, про що можна домовлятися, якщо вони під час перемовин не дають можливості піти забрати дітей, зробити евакуаційні коридори і вивезти цивільне населення", - відреагував Данілов.

Нагадаємо, ввечері 29 березня поблизу російського міста Бєлгород, що знаходиться поруч із українським кордоном, сталися вибухи. За повідомленнями з соціальних мереж, вибухали боєприпаси на одному зі складів.

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