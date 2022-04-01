Гроші не братимуть за оплату гарячої та холодної води, опалення, квартплату та вивіз сміття .

У Харкові не будуть брати плату за комунальні послуги до кінця війни. Про це повідомляє видання "Kharkiv.Today" з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

"Усі комунальні послуги я спишу. Опалення, все-все-все. З 24 лютого, від початку війни, до кінця війни", - повідомив Терехов.

В пресслужбі Харківської міської ради уточнили, що йдеться про плату за послуги, які надає місто. Тобто гарячу та холодну воду, опалення, квартплату та вивіз сміття.

Ігор Терехов додав, що наразі в Харкові зруйновано 1337 житлових будинків.

Нагадаємо, що уряд розробив соціальний пакет для підтримки внутрішніх переселенців.

Алгоритм дій для отримання компенсації такий:

Люди, які мають житло та готові дати прихисток, повинні повідомити місцеву владу про готовність прийняти в себе переселенців. Для цього необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування із заявою та надати необхідну інформацію. Також цю інформацію можна надати через сайт "Прихисток", а надалі це можна буде зробити й через застосунок "Дія".

Таким чином органи місцевого самоврядування почнуть формувати реєстр житлового фонду, доступного для розміщення. Це дозволить розмістити якомога більшу кількість людей. У міністерстві наголосили, що розселення буде відбуватись лише за згодою власників житла.