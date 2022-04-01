Буча - вільна від російських окупантів, - Федорук

"Дочекаємося і будемо все робити для того, щоб велика перемога була по всій Україні", - наголосив міський голова Бучі.

Міський голова м. Буча Анатолій Федорук у відеозверненні повідомив, що місто звільнили від російських загарбників.

"31 березня ввійде в історію нашого населеного пункту, всієї територіальної громади як день звільнення від російських орків, від російських окупантів Збройними силами України наших населених пунктів", - сказав Федорук.

Він додав, що це "велика перемога наших Збройних сил на Київщині, і ми разом з вами дочекаємося і будемо все робити для того, щоб велика перемога була по всій Україні".

Нагадаємо, зранку 1 квітня в міськраді Бучі повідомили, що агресор замінував кондитерську фабрику, а печиво отруїв, і закликали жителів не заходити на територію об'єкта.