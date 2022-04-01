МВС показало кота-антистреса Кєшу, який "служить" разом із рятувальниками на Черкащині

Міністерство внутрішніх справ опублікувало фото та історію про кота Кєшу, який вже другий рік "несе службу" разом з рятувальниками Черкаської області.

За два роки роботи з котом місцеві працівники ДСНС настільки з ним здружилися, що навіть пошили йому спецодяг.

"На даний час пухнастий є так званим антистресом як для рятувальників і військових, так і для місцевих жителів, які допомагають обороняти рідну землю", – зазначили в МВС.

Днями добіркою фото котів із розстріляного, але незламного Харкова ділився український письменник Сергій Жадан.