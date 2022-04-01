В Міноборони відмовились підтверджувати чи спростовувати інформацію про причетність України до пожежі на нафтобазі у Бєлгороді

"Зовсім не означає, що Україна має нести відповідальність за всі прорахунки, за всі катастрофи та всі події, що відбуваються на території РФ".

Речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник заявив, що не буде підтверджувати чи спростовувати поширену ЗМІ інформацію про причетність України до пожежі на нафтобазі в російському Бєлгороді. Про це він сказав на брифінгу, пише "Інтерфакс-Україна".

"Я хочу наголосити, що станом на сьогодні Українська держава здійснює оборонну операцію з відбиття збройної російської агресії на території України. І це зовсім не означає, що Україна має нести відповідальність за всі прорахунки, за всі катастрофи та всі події, що відбуваються на території РФ. Ми не вперше бачимо такі обвинувачення. Тому я не буду ні підтверджувати цю інформацію, ні спростовувати", – заявив він.

Нагадаємо, у ніч на 1 квітня в російському Бєлгороді спалахнула нафтобаза. Загорілись 8 резервуарів. Як наслідок на АЗС утворились величезні черги.

У Росії звинуватили в цьому Збройні сили України. Країна-окупантка стверджує, що причиною пожежі на нафтобазі нібито став удар із двох українських гелікоптерів, які "зайшли в повітряний простір Росії на малій висоті".

Кілька днів тому в Бєлгороді здетонували склади з боєприпасами. Це відбулося зразу після того, як Генштаб ЗСУ попередив про небезпеку використання старих боєприпасів, які через вік можуть вибухати просто під час спроби транспортування чи повантаження. Бєлгород розташований за 40 кілометрів від кордону з Україною.