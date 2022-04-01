В Ірпені проводиться спеціальна поліцейська операція.

Про це повідомила Держприкордонслужба з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

На місці працюють працівники Національної поліції України у координації з підрозділами територіальної оборони, рятувальниками та представниками місцевих органів влади.

Нагадаємо, Ірпінь на 100% контролюється українськими захисниками, у місті є військові, поліція та спецпризначенці. У місті ще небезпечно, адже його обстрілюють з напрямків Бучі і Ворзеля. Обстріл ведеться зокрема й "Градами", мінометами, важкою артилерією, частково з танків та стрілецької зброї.