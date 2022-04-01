Росіяни не пропускають жодних гуманітарних вантажів в Маріуполь, – радник мера

Маріуполь залишається закритим для в'їзду та дуже небезпечне для виїзду на власному транспорті.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

«До того ж окупанти з учорашнього дня категорично не пропускають жодних гуманітарних вантажів, навіть у малих обсягах, до міста, – зазначив він. – Досі залишаються незрозумілими причини таких дій, але наші прогнози залишаються невтішними. Ми не бачимо реального бажання росіян та їхніх сателітів щодо можливості маріупольцям евакуюватися на контрольовану Україною територією».

За його словами, вранці розпочалась посадка в евакуаційні автобуси мешканців міста, які вже змогли вибратися до окупованого м. Бердянська Запорізької області, для виїзду до Запоріжжя.

«Основна проблема знову полягає в тому, що росіяни не впускають автобуси до Бердянська і не дуже охоче пропускають людей на погрузку з Бердянська. Вранці наші маріупольці майже мирним штурмом подолали опір росіян не випустити людей із міста. Для зворотного руху із Запоріжжя до Бердянська також сформована колона і збирається вирушити до Бердянська», – розповів Андрющенко.

Нагадаємо, Міжнародний Комітет Червоного Хреста 31 березня повідомив Україну, що РФ підтвердила готовність відкрити доступ до Маріуполя для гуманітарної колони.