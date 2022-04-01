У звільненому Тростянці виявили тіла закатованих мирних жителів, відкрито провадження

Виявили два зв’язаних тіла з вогнепальними пораненнями.

Розпочато кримінальні провадження за фактом виявлення у звільненому Тростянці у Сумській області тіла закатованих мирних жителів.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури здійснюються досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

“За даними слідства, військовослужбовці збройних сил РФ, в порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення, під час окупації м. Тростянець викрадали та знущалися над мирними жителями. Після звільнення міста від російських військ 30 березня було виявлено два зв’язаних тіла з вогнепальними пораненнями. Загиблими виявились мирні місцеві жителі, про зникнення яких родичі повідомляли за декілька днів до цього”, – йдеться у повідомленні.

Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено відділу поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

“Якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ, фіксуйте та надсилайте докази на warcrimes.gov.ua”, – додали у прокуратурі.

Нагадаємо, голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус заявив, що російська армія відходить з Чернігівської області, але попередив, що авіаційні і ракетні удари по області ніхто не відміняв.