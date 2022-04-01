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Командування Десантних військ показало, як боєць 81-ї бригади знищує ворожі літаки

На особистому рахунку солдата два російські СУ.

Командування Десантних військ показало, як боєць 81-ї бригади знищує ворожі літаки
Фото: скрин відео

Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ показало, як український десантник з 81- окремої аеромобільної бригади знищує ворожі літаки з ПЗРК (переносний зенітно-ракетний комплекс).

За повідомленням пресслужби командування, минулого тижня, в одному з районі виконання завдань майстер-номер обслуги підрозділу протиповітряної оборони 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ солдат Гліб С. з ПЗРК знищив два винищувачі-бомбардувальники Су-34 Повітряно-космічних сил ЗС РФ.

"Виявивши повітряну ціль на висоті близько двох тисяч метрів, я здійснив бойовий пуск, в результаті якого літак вибухнув в повітрі. Через день наше "полювання" також було вдалим, іншу "Сушку" спіткала така ж сама участь", – розповів десантник.

На оприлюдненому відео зафіксовано бойовий пуск з ПЗРК, у результаті якого було збито винищувач-бомбардувальник Су-34 на висоті 2000 метрів, він вибухнув у повітрі.

Раніше воїни 14-ї омбр імені князя Романа Великого похвалилися, що знищують ворожу мерзоту на землі і в повітрі.

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