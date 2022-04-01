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153 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні, – Офіс генпрокурора

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 859 закладів освіти, 83 з них зруйновано повністю.

153 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні, – Офіс генпрокурора
Наслідки обстрілу російськими військами дитячого садка у Лисичанську на Луганщині
Фото: Луганська ОВА

Майже 400 дітей постраждали з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. З них 153 загинуло та понад 245 поранено.

За даними пресслужби Офісу генерального прокурора, найбільше постраждало дітей у Київській – 73, Донецькій – 65, Харківській – 53, Чернігівській – 43, Миколаївській – 30, Луганській – 31, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, Києві – 16, а також Сумській – 16 і Житомирській – 15 областях.

Зокрема 31 березня від тяжких поранень померла 2-річна дівчинка з Лисичанська Луганської області, яка разом зі своїм 7-річним братом напередодні отримали тяжкі поранення.

31 березня на Донеччині до лікарні доставлено 5 неповнолітніх, які отримали поранення внаслідок обстрілу.

30 березня на Чернігівщині внаслідок обстрілів двоє дітей отримали поранення.

Через бомбардування та обстріли пошкоджено 859 закладів освіти, 83 з них зруйновано повністю, інформує в Офісі генпрокурора. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Житомирській, Чернігівській областях та місті Київ

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