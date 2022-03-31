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Частина військових з Південної Осетії відмовилася їхати воювати в Україну, - росЗМІ

За словами очевидців, військові поверталися додому буквально пішки.

Частина військових з Південної Осетії відмовилася їхати воювати в Україну, - росЗМІ
Фото: Сили оборони Запорізького краю

Частина військових з невизнаної Південної Осетії відмовилася їхати воювати в Україну. Про це повідомляє російське видання Медіазона.

Зокрема, за інформацією очевидців частина контрактників 4-ї гвардійської військової бази поверталася додому у Цхінвалі буквально пішки. 

Інформацію про осетинських військовослужбовців, які відмовилися їхати в Україну, також підтвердив екс-президент невизнаної Південної Осетії Едуард Кокойти. Він закликав родичів військовослужбовців «утриматися від акцій протесту» до з'ясування причин вчинку солдатів. Точну кількість військових, які повернулися у Цхінвалі, Кокойти не назвав.

Крім того, 30 березня Центр стратегічних комунікацій ЗСУ повідомляв, що майже весь особовий склад двох мотострілкових рот та мінометної батареї, які були сформовані з 4-ї військової бази ЗСРФ (в/ч 66431, м.Цхінвалі, Південна Осетія) та задіяні на Донецькому напрямку, відмовився від участі у війні проти України. Перед цим, 29 березня, військових з Південної Осетії організовано перемістили на полігон «Кузьмінський» у Ростовській області. Там з ними провів бесіду заступник командуючого з військово-політичної роботи58 армії. Як зазначає Стратком ЗСУ, його заклики до участі у війні в Україні успіху не мали.

Нагадаємо, 26 березня стало відомо, що через суттєві втрати особового складу російських військ в Україні РФ почала проводити на окупованих територіях Грузії мобілізацію військових підкріплень для участі в бойових діях в Україні.

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