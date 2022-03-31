На окупованих територіях залишаються біля 6 тисяч підопічних інтернатів, - правозахисники

На окупованих або оточених російською армією територіях залишаються не менше 6 тисяч підопічних український інтернатів.

Про це повідомила координаторка проєктів Української Гельсінської спілки з прав людини Маргарита Тарасова, пише ZMINA.

Наразі щонайменше 42 інтернати знаходяться на територіях, оточених російськими військами, або іншим чином відрізані від контрольованих урядом територій. Водночас, зазначають правозахисники, усі ці установи працюють, незважаючи на небезпеку, зокрема - завдяки волонтерській допомозі.

Дані щодо кількості інтернатних установ під окупацією, збирає група правозахисників, які працюють над питаннями дотримання прав людини в подібних закладах. Зокрема, йдеться про геріатричні, психоневрологічні, соціальні інтернати, будинки для людей з інвалідністю тощо.

Станом на 25 березня, найбільше таких закладів у Херсонській області – щонайменше 10. З області не евакуювали жодну установу. У Чернігівській, Луганській, Харківській та Сумській областях таких закладів щонайменше по шість. Загалом частина інтернатів залишається в небезпеці також у Київській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Водночас, за оцінками правозахисників, були евакуйовані майже всі дитячі будинки-інтернати з фактично окупованих або заблокованих територій, зокрема - за кордон.

За словами представниці Експертного центру з прав людини Олени Темченко, відповідальність за евакуацію закладів фактично поклали на місцеві органи влади, які мають дуже обмежені можливості. Вона закликала долучити до цього питання органи державної влади.

"Дуже суперечлива інформація потрапляє в ЗМІ та до відповідальних органів. Як приклад – один з інтернатів у Київській області, який, за повідомленнями, то захоплювався, то звільнявся російськими військовими. За фактом інтернат ані захоплювався, ані звільнявся, але був заблокований через активні бойові дії і неможливість дістатися до нього. Водночас відповідальні органи влади були впевнені, що інтернат у безпеці", – зазначає вона.

Правозахисники закликають відповідальні міністерства та відомства провести оцінювання ситуації з інтернатами і якнайшвидше організувати евакуацію там, де це можливо.

Нагадаємо, 5 березня пресслужба Київської ОВА повідомила, що в Бородянці кадирівці захопили понад 600 пацієнтів психоневрологічного диспансеру та замінували приміщення. Ввечері цього ж дня голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив, українські спецпризначенці звільнили людей із захопленого психдиспансеру.

11 березня війська РФ обстріляли Оскільський психоневрологічний інтернат на Харківщині. Обішлось без жертв, оскільки всі були в укритті.

20 березня глава Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що внаслідок російського обстрілу будинку для літніх у місті Кремінна на Луганщині загинули 56 людей. Обстріл, за його словами, стався ще 11 березня. Він також розповідав, що окупанти вивезли звідти 15 людей до тимчасово окупованого міста Сватове на Луганщині, а доля ще 60 була досі невідома. До початку повномасштабного російського вторгнення в будинку для літніх перебувало 84 людини.