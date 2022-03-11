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Війська РФ обстріляли Оскільський психоневрологічний інтернат на Харківщині (оновлено)

Жертв і постраждалих нема – всі були в укритті. 

Війська РФ обстріляли Оскільський психоневрологічний інтернат на Харківщині (оновлено)
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

Російські війська сьогодні влучили в Оскільський психоневрологічний інтернат у Харківській області.

На момент ураження там перебували 330 людей, зокрема, 50 малорухомих і 10 на візках. Про це повідомив голова Харківської ОДА (ВЦА) Олег Синєгубов. Евакуювали до сусіднього інтернату до атаки 73 людини. Оновлення від ДСНС. Жертв і постраждалих немає – всі 30 осіб персоналу закладу та 330 пацієнтів на момент обстрілу перебували в укритті.

"Це військовий злочин проти мирного населення, геноцид української нації! Попри все, Збройні сили України продовжують тримати оборону і не віддадуть жодного сантиметра ворогу!" – заявив Синєгубов про обстріл інтернату.

Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

Синєгубов додав, що ворог ворог через міцну оборону ЗСУ не може взяти Харків. Окупант хотів захопити місто за два дні, але потужний опір і на передовій, і в тилу не дав цього зробити. 

Найкритичнішою точкою в області залишається Ізюм. 

Нагадаємо, на сьогодні запланована евакуація з Ізюма до міста Лозова (Ізюм - Мала Комишуваха - Барвінкове - Близнюки – Лозова). Автобуси для евакуації людей заїдуть із міста Лозова. Також планується доставка гуманітарного вантажу.

Під час учорашньої евакуації ворог відкривав вогонь, але українські захисники допомогли вивезти близько 1600 мирних людей. 

8 березня росіяни стріляли просто по ізюмській лікарні, снаряд влучив у приймальне відділення. 

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