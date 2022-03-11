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За 9 днів березня в Україну ввезено понад 36 тисяч тонн гумдопомоги з-за кордону

Евакуйовано понад 38 тисяч осіб.

За 9 днів березня в Україну ввезено понад 36 тисяч тонн гумдопомоги з-за кордону
Фото: Кирило Тимошенко

Лише за одну добу – 9 березня – на митниці оформлено близько 5 тисяч тонн гуманітарних вантажів. Загалом за дев'ять днів березня в Україну з інших країн ввезено понад 36 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко

“Логістичні гуманітарні хаби в усій країні якнайшвидше доправляють вантажі в області, де ведуться активні воєнні дії. Наприклад, Укрзалізницею за дев'ять днів березня відправлено понад 12 тисяч тонн вантажів”, - зазначив він.  

Кирило Тимошенко також розповів, що 10 березня з Київської, Сумської та Харківської областей було евакуйовано понад 38 тисяч людей. “Це 16 тисяч осіб з Київської області, 20 тисяч із Сумської та 2 тисячі з Ізюма, що на Харківщині”, - сказав він. 

“Працюємо, щоб евакуація відбулася і на інших напрямках. Сподіваємося, що нам це вдасться”, - підкреслив Тимошенко, нагадавши, що евакуація на всіх маршрутах проводиться безкоштовно.

За словами Кирила Тимошенка, до міст Енергодар та Ізюм було доставлено гуманітарний вантаж.

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