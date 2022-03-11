У кількох областях України сьогодні поновлюється евакуація мирних мешканців

Україна 11 березня відкриває чергові гуманітарні маршрути, зокрема на напрямку Маріуполь-Запоріжжя.

Про це міністр реінтеграції ТОТ Ірина Верещук повідомила на брифінгу.

"З міста Запоріжжя виїде колона з гуманітарним вантажем і автобусами в Маріуполь. Чекаємо і сподіваємось, що сьогодні маршрут запрацює", – зазначила вона.

Евакуація проходитиме з міста Пологи до Запоріжжя, з Волновахи до Покровська, з Енергодара до Запоріжжя, з Ізюма до Лозової Харківської області. З Бучі, Гостомеля, селища Козаровичі, міста Микуличин – до Києва.

З міст Андріївка і Макарів та Бородянки Київської області везтимуть у Житомир. Учора евакуація з Бородянки не вдалася.

"Ми розробляємо нові маршрути гуманітарних коридорів, які привезуть необхідні медикаменти, воду, продукти до Харківської, Херсонської області і до інших областей", – зазначила Верещук.

Нагадаємо, Росія блокує підвезення гуманітарної допомоги та евакуацію з Маріуполя. У місті гуманітарна катастрофа. Також учора не вдалося провести евакуацію з Волновахи.