Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків підтвердив, що в місті були вибухи. Про це повідомляє Суспільне. Електроавтотранс зазначив, що тимчасово обмежив рух транспорту в районі місцевого аеропорту.

Раніше жителі міста в соціальних мережах повідомляли, що в Івано-Франківську були чутні вибухи.

Марцінків у Facebook оприлюднив відеозвернення, в якому закликав не публікувати в соцмережах фото і відео наслідків вибухів, щоб не допомагати ворогу корегувати вогонь. Мер Франківська також сказав, що система тривоги в місті не спрацювала.

"Відбуваються вибухи в нашому аеропорту. Будемо виясняти, чому не спрацювала система оповіщення ЗСУ. Будьмо дуже уважні", – закликав він.

Нагадаємо, сьогодні ворог також вдарив у районі аеродрому Луцька. За попередньою інформацією, загиблих і травмованих через вибухи поблизу аеродрому Луцька немає, рятувальники ліквідовують пожежу, повідомила Волинська ОВА.