Російські пропагандистські ЗМІ та Telegram-канали поширюють фейк про нібито "постановочні фото" обстрілу пологового будинку в Маруполі і стверджують, що "роль вагітної" нібито зіграла б'юті-блогерка Маріанна Підгурська.

На це звернули увагу "Українська правда" та "Детектор Медіа".

Посольство РФ у Великій Британії 10 березня написало в твіттері, що Підгурська "грала роль вагітної". Цю інформацію поширили російські Metronews.ru, EADaily, "Взгляд" тощо. Насправді з Instagram блогерки видно, що вона дійсно вагітна. Також, судячи з геотегів та повідомлень, вона постійно мешкає в Маріуполі. Один з останніх її постів - перелік міст для укриття.

Також посольство РФ зазначило, що фото зробив український фотограв Євген Малолєтка. Він дійсно з 28 лютого перебуває в Маріуполі і багато фотографує жертв російської агресії. Фото з вагітною жінкою є на його сторінці в фейсбуці. Окрім нього, фото після бомбардування пологового робив ще один фотограф - Мстислав Чернов. Російське посольство оприлюднило фото, яке зробив саме Чернов.

Twitter і Facebook назвали пости посольства РФ образливими і самостійно видалили публікації.

Після розповсюдження фото та фейкової інформації, в Іnstagram дівчини прийшли російські користувачі із гнівними коментарями. Вони звинувачують її в тому, що вона ніби-то за гроші знялась у "виставі", а поранення дівчини називають "гримом".

На підтримку дівчини уже прийшли українські користувачі, які просять її не читати викиди негативу під фото, та бажають здоров'я їй і дитині.

"Росіяни знущаються з Маріанни в Instagram. Вона одна з жінок з пологового будинку Маріуполя, обстріляного росіянами. Її обличчя сьогодні з'явилося у всіх світових ЗМІ. Якщо ви зможете написати слова підтримки, це буде правильне рішення. Ми передамо їй ваші коментарі", – пише у Twitter голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.

LB.ua також намагалася сконтактувати з дівчиною у соцмережах, але вона поки що не вийшла на зв’язок.

Нагадаємо, 9 березня російські окупанти завдали артудару по пологовому будинку №2 у Маріуполі. За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, знищено приміщення пологового, а також лікарні, дитячого відділення і терапії. Згодом очільник ДонОВА повідомив, що загиблих після атаки на пологовий будинок в Маріуполі немає. Наразі відомо про 17 постраждалих серед персоналу і породіль.

У результаті авіаудару по дитячій лікарні в Маріуполі загинули три особи. Серед загиблих – дитина.

Сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив, що бомбардування лікарні та пологового будинку в Маріуполі було свідомим і цілеспрямованим рішенням армії РФ. Він сказав, що пологовий був військовою ціллю і що там нібито були військові. Насправді там були жінки і діти.