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На Дніпропетровщині, риючи окопи, тероборона знайшла горщик епохи бронзи

Після закінчення війни археологи планують провести розвідку на місці знахідки.

На Дніпропетровщині, риючи окопи, тероборона знайшла горщик епохи бронзи
Фото: suspilne.media

На Дніпропетровщині представники тероборони, риючи окопи, знайшли горщик епохи ранньої бронзи.

Інформацію про це підтвердив старший науковий співробітник Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького Дмитро Романчук, передає "Суспільне".

За його даними, біля горщика також виявили останки людського поховання. Наразі знахідки – вже передали до музейників.

Після закінчення війни археологи планують провести розвідку на місці знахідки.

"Наразі горщик та череп – у музеї. Після війни зможемо розказати про чоловіка, який виявив і передав, віддячимо за свідоме ставлення до історичної спадщини", - зазначив співробітник музею.

Романчук також нагадав, що є спеціальна пам’ятка про те, як діяти при виявленні артефактів під час війни. Зокрема, у разі виявлення пам’ятки рекомендують сфотографувати її на місцевості, поклавши поряд видовжений предмет, який би вказував на сторони світу, а вже потім - обережно спакувати та передати спеціалістам.

Нагадаємо, з початку російського вторгнення 24 лютого до територіальної оборони вступили 100 тисяч українців.

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